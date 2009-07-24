Вкусный Блог
Бисквитный пирог с вишнями

Бисквитный пирог с вишнями

 45 минут
 Средний

Апдейт фото к рецепту от 03.07.2008. А заодно и повод напомнить, куда можно девать вишню ;) .

Не так давно в наследство от свекрови мне досталась кулинарная книга о выпечке 1970 года выпуска. Преполезнейшее оказалось издание - в нем нашлась масса рецептов пирогов, пирожков, тортов, пирожных и печений. Самая большая ценность, пожалуй, заключается в простоте этих рецептов, в отсутствии в них замудреных ингредиентов - все соответствует скупой советской реальности ;) Представляю вам один из рецептов этой книги.

ВыпечкаПироги
 293
 24.07.2009

Ингредиенты :

Основа

Рецепт приготовления:

Источник: https://www.vkusnyblog.com/recipe/biskvitnyj-pirog-s-vishnyami/

Состав

Размягченное масло растираем с половиной сахарной пудры, ванильным сахаром или ванилином и желтками.

Масло

Белки взбиваем в крепкую пену с оставшейся пудрой и щепоткой соли.

Взбиваем белки

Аккуратно соединяем белковую и желтковую смеси, просеиваем в них муку, осторожно вымешиваем тесто.

Тесто

Выкладываем тесто в разъемную форму, сверху выкладываем вишню.

Выкладываем в форму

Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Готовый пирог посыпаем сахарной пудрой.

Посыпаем пудрой

Приятного чаепития!

Бисквитный пирог с вишнями

Источник рецепта: https://www.vkusnyblog.com/recipe/biskvitnyj-pirog-s-vishnyami/

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Комментарии

Все (293)
С фото
1 3 4 5
Катерина
Катерина

Можно ли пшеничную муку заменить на рисовую?

4
    Голос против
0
Ответить
29.06.15 17:56
Mild
Mild
в ответ Катерина

Можно. Она вроде как неплохо работает в бисквитном тесте.

2
    Голос против
0
Ответить
02.07.15 11:11
Natalina
Natalina

Испекла) это волшебный рецепт) спасибо)

5
    Голос против
0
Ответить
11.04.16 09:54
Yulia
Yulia

Татьяна, добрый вечер!

Пекла этот пирог уже множество раз. И каждый раз он разлетался буквально за пару часов.
Недавно в комментариях прочитала, что можно добавить в тесто какао. Вот хочу попробовать такое сочетание.
Подскажите, сколько по-вашему стоит добавить какао в тесто?

2
    Голос против
0
Ответить
18.04.16 20:01
Mild
Mild
в ответ Yulia

Думаю, можно попробовать. Вишня хорошо сочетается с шоколадом по вкусу.

0
    Голос против
0
Ответить
19.04.16 01:55
Марина
Марина

Добрый день.Скажите пожалуйста, какую форму вы использовали 24 или 26 см?

0
    Голос против
0
Ответить
18.06.16 17:49
Mild
Mild
в ответ Марина

На последнем фото – пирог, выпеченный в форме 21 см.

0
    Голос против
0
Ответить
22.06.16 12:39
Glosya
Glosya

Обожаемый мной и многими моими знакомыми пирог!
Таня, подскажите пожалуйста, будет ли тут уместен сверху вместо пудры сливочный крем, который остался у меня после выпечки булочек с корицей (синнабонов)?

2
    Голос против
0
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08.03.17 14:32
Nosi4kas4
Nosi4kas4

Самый лучший рецепт бисквитного пирога, перепробовала со всеми ягодами! Всегда вкусно!!!

IMG_9514.jpg
IMG_9513.jpg
2
    Голос против
0
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07.09.18 11:26
Mira
Mira

Выпекала в мультиварке с черной смородиной. Получилось ОЧЕНЬ классно. Вкусно, просто и духовку в жару не пришлось включать. Спасибо.

0
    Голос против
0
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02.07.19 17:55
Natalina
Natalina

С этим чудесным пирогом я ездила в гости к своей дорогой подруженьке в соседний город) Ее семья была довольна)

4938627.463257496.jpeg
4938627.463257578.jpeg
3
    Голос против
0
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10.10.19 15:44
Наталья
Наталья

Без разрыхлителя?

0
    Голос против
0
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14.03.20 12:48
Mild
Mild
в ответ Наталья

Совершенно верно.

0
    Голос против
0
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14.03.20 21:11
Марина
Марина

А можно рецептвыпечки с вишней и творогом? Может,это не очень хорошее сочетание продуктов?

0
    Голос против
0
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14.03.20 19:50
Mild
Mild
в ответ Марина

Вы можете воспользоваться функцией подбора рецептов по продуктам, выбрав творог и вишню.
Сочетание хорошее.

0
    Голос против
0
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14.03.20 21:10
Luga
Luga

Когда начинала печь, почему то была скептически настроена, но пирог такой вкусный и нежный, что повторю его ещё не раз!!!

IMG_20210207_182017.jpg
2
    Голос против
0
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07.02.21 18:24
Любовь
Любовь

Скажите а вишня не сильно кислит в выпечке??

0
    Голос против
0
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01.10.22 02:20
Mild
Mild
в ответ Любовь

Зависит от вишни. Но в среднем она создает отличный вкусный контраст со сладким тестом.

0
    Голос против
0
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01.10.22 13:53
Кристина
Кристина

Очень вкусный пирог получился. Нежнейший, идеальное сочетание. Спасибо за рецепт!

0
    Голос против
0
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08.07.23 12:35
Анна
Анна

Здравствуйте! А можно узнать точное название книги или даже фото увидеть?

0
    Голос против
0
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14.12.23 20:38
Mild
Mild
в ответ Анна

Уже, к сожалению, не получится. Я в другой стране, далеко от книг((

0
    Голос против
0
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15.12.23 13:13
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