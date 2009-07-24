Ингредиенты :
Основа
- 500 грамм
- 170 грамм
- 3 шт.
- 170 грамм
- 170 грамм
- 1 ч.л.
Рецепт приготовления:Источник: https://www.vkusnyblog.com/recipe/biskvitnyj-pirog-s-vishnyami/
Размягченное масло растираем с половиной сахарной пудры, ванильным сахаром или ванилином и желтками.
Белки взбиваем в крепкую пену с оставшейся пудрой и щепоткой соли.
Аккуратно соединяем белковую и желтковую смеси, просеиваем в них муку, осторожно вымешиваем тесто.
Выкладываем тесто в разъемную форму, сверху выкладываем вишню.
Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Готовый пирог посыпаем сахарной пудрой.
Приятного чаепития!
Источник рецепта: https://www.vkusnyblog.com/recipe/biskvitnyj-pirog-s-vishnyami/
Комментарии
Можно ли пшеничную муку заменить на рисовую?
Голос против
Можно. Она вроде как неплохо работает в бисквитном тесте.
Голос против
Испекла) это волшебный рецепт) спасибо)
Голос против
Татьяна, добрый вечер!
Пекла этот пирог уже множество раз. И каждый раз он разлетался буквально за пару часов.
Недавно в комментариях прочитала, что можно добавить в тесто какао. Вот хочу попробовать такое сочетание.
Подскажите, сколько по-вашему стоит добавить какао в тесто?
Голос против
Думаю, можно попробовать. Вишня хорошо сочетается с шоколадом по вкусу.
Голос за
Голос против
Добрый день.Скажите пожалуйста, какую форму вы использовали 24 или 26 см?
Голос за
Голос против
На последнем фото – пирог, выпеченный в форме 21 см.
Голос за
Голос против
Обожаемый мной и многими моими знакомыми пирог!
Таня, подскажите пожалуйста, будет ли тут уместен сверху вместо пудры сливочный крем, который остался у меня после выпечки булочек с корицей (синнабонов)?
Голос против
Самый лучший рецепт бисквитного пирога, перепробовала со всеми ягодами! Всегда вкусно!!!
Голос против
Выпекала в мультиварке с черной смородиной. Получилось ОЧЕНЬ классно. Вкусно, просто и духовку в жару не пришлось включать. Спасибо.
Голос за
Голос против
С этим чудесным пирогом я ездила в гости к своей дорогой подруженьке в соседний город) Ее семья была довольна)
Голос против
Без разрыхлителя?
Голос за
Голос против
Совершенно верно.
Голос за
Голос против
А можно рецептвыпечки с вишней и творогом? Может,это не очень хорошее сочетание продуктов?
Голос за
Голос против
Вы можете воспользоваться функцией подбора рецептов по продуктам, выбрав творог и вишню.
Сочетание хорошее.
Голос за
Голос против
Когда начинала печь, почему то была скептически настроена, но пирог такой вкусный и нежный, что повторю его ещё не раз!!!
Голос против
Скажите а вишня не сильно кислит в выпечке??
Голос за
Голос против
Зависит от вишни. Но в среднем она создает отличный вкусный контраст со сладким тестом.
Голос за
Голос против
Очень вкусный пирог получился. Нежнейший, идеальное сочетание. Спасибо за рецепт!
Голос за
Голос против
Здравствуйте! А можно узнать точное название книги или даже фото увидеть?
Голос за
Голос против
Уже, к сожалению, не получится. Я в другой стране, далеко от книг((
Голос за
Голос против